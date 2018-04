Todas as sociedades que se destacam e merecem ser chamadas de civilizadas respeitam o bem comum. Esse respeito é exemplo vivo demonstrado pelos governos e leis promulgadas, assim como também pela maneira criteriosa com que o dinheiro dos impostos é utilizado. Com o exemplo vindo de cima, as pessoas comuns praticam o mesmo. Evidentemente, haverá essas ou aquelas que continuarão com suas práticas egoístas, atentando contra o bem comum, mas serão de escasso número. Enquanto isso, nas sociedades em que os governos, leis e exemplo dos que ocupam cargos importantes não demonstram o respeito pelo bem comum, raras serão também as pessoas que se ocuparão com isso e a sociedade como um todo transpirará ar de atraso.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Para que os seus empreendimentos estejam sempre a salvo da desgraça, você deve reconhecer sistematicamente as mais íntimas verdades do coração. Você não precisa enunciá-las a ninguém, apenas conhecê-las.

TOURO 21-4 a 20-5

A única conversa realmente séria que deveria acontecer é exatamente aquela que não é desenvolvida nem sequer pelas pessoas que parecem decididas a isso. É que a verdade raramente entra nas argumentações.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Complicar-se sempre será possível, mas em determinados momentos não seria sábio complicar-se além do necessário. Agora é um desses momentos em que você não precisaria mais do que já está em andamento.

CÂNCER 21-6 a 21-7

O jogo está virando e você se encontrará na posição de atazanar a vida daqueles que outrora só criaram problemas para você. O assunto será decidir se vai valer a pena reproduzir o mesmo comportamento deles.

LEÃO 22-7 a 22-8

Enquanto você continuar esperando que outras pessoas façam isso ou aquilo você também continuará dependente, o que limitará radicalmente sua liberdade de ação. Use a vontade

e empreenda a ação correta.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Você reconhecerá na prática a falta de amor quando as pessoas tomam atitudes tentando limitar a liberdade de quem elas afirmam amar. Quem ama alguém faz de tudo para incentivar a liberdade e a aventura de viver do ser amado.

LIBRA 23-9 a 22-10

Tempo e vida mais abundante podem ser ganhos se você tomar a dianteira e decidir o que de qualquer maneira aconteceria. É diferente quando tudo acontece por decisão do que quando as circunstâncias o obrigam.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

As pessoas de inteligência curta são incapazes de elaborar mentiras. Porém, as pessoas de destacada inteligência que elaboram mentiras sofisticadas vão se tornando burras na medida em que suas mentiras as limitam.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Você não poderá queixar-se de falta de perspectivas, as há de sobra na atualidade. Agora você deverá escolher e decidir, pois ainda que a decisão não seja a melhor, pelo menos essa evitará a dispersão.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Tomar a decisão de acabar com o suspense e colocar os assuntos mais importantes em movimento pode, ao contrário do que deveria ser, desagradar a muita gente, a mesma que preferiria ver tudo atrasar.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

É pela prática que as pessoas saberão se você é um ser humano que conhece ou se é um ignorante como tantos outros. Ignorância não é falta de estudo, mas todo conhecimento que não é posto em prática cotidianamente.

PEIXES 20-2 a 20-3

Há situações desagradáveis que são mensageiras do destino para você ter a oportunidade de deixar de tratar sua vida com negligência. Mas há outras que são desagradáveis porque são problemas que outras pessoas impõem.