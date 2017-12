'Aqui Agora' volta a ser exibido no SBT com nova equipe

O jornal televisivo Aqui Agora, lançado pela primeira vez em 1991, pelo SBT, voltará a integrar a grade de programação da emissora a partir do dia 3 de março, quando será exibido, ao vivo, de segunda a sexta, das 18 horas às 19h15. O novo elenco do telejornal conta com Luiz Bacci, Herberth de Souza, Christina Rocha e Joyce Ribeiro como apresentadores. O resto da equipe se divide entre 14 repórteres exclusivos, 70 profissionais e colunistas especializados. A nova versão do Aqui Agora também trará Felisberto Duarte, o Feliz, o homem do tempo que cativou as crianças nos anos 90, com suas performances inusitadas e a frase ao fim de cada previsão: "Boa noite e tempos felizes. E piriri e pororó!" O telejornal, que ficou no ar até 1997, já foi apresentado por Ivo Morganti, Patrícia Godoy, Sérgio Ewerton, Christina Rocha, Sônia Abrão, Jorge Helal, Luiz Lopes Corrêa, Sílvia Garcia e Liliane Ventura.