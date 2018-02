'Aqueles dois' projetou o grupo É a primeira vez que a cia. Luna Lunera faz uma estreia nacional fora de Belo Horizonte, sede do grupo. O percurso de Prazer começa em São Paulo. Continua em 2013 no Rio de Janeiro e em Brasília. A inversão, porém, é só na ordem. Isso porque o grupo mineiro, que completou mais de uma década, tornou-se nacionalmente conhecido em 2007, quando criou o espetáculo Aqueles Dois. Antes, já haviam encenado Perdoa-me por me Traíres, com texto de Nelson Rodrigues, Nesta Data Querida, dirigida por Rita Clemente, e Não Desperdice Sua Única Vida Ou... , sob direção de Cida Falabella.