Aquela difusa sensação de medo na cidade grande

Tolstoi dizia que quem quiser ser universal precisa falar da sua aldeia. Kléber Mendonça Filho segue a recomendação ao pé da letra. Filma O Som ao Redor na rua do Recife onde cresceu e mora. Os sons lhe são familiares. Como tem dito nas incontáveis entrevistas concedidas desde que o filme começou a se revelar como algo espantosamente novo no panorama do cinema brasileiro, cada cidade tem o seu som. Cada bairro de cada cidade tem o seu som particular, como tem o seu visual ou cheiro. São marcas de DNA, transpostas para a textura do filme.

Esses sons, e essas imagens, falam de medo. Não de um medo que surgiria como resultado da violência direta, física, culminando em banhos de sangue - embora exista um momento brilhante, metafórico, quando uma cachoeira se transforma, literal e poeticamente, num dilúvio desse humano líquido vermelho que significa tanto vida como morte. Na cidade, trata-se de um medo mais sutil, onipresente, diluído no ar pesado, uma espécie de ameaça contínua, que não se esgota nem cessa. Qualquer brasileiro de cidade grande contemporânea conhece a sensação.

Ademais, O Som ao Redor liga duas vertentes da cultura pernambucana específica. Por um lado essa, urbana, da cidade temerosa e semidestruída pela especulação imobiliária sem freio; por outro, a origem senhorial das fortunas originadas nos engenhos, riqueza antiga como as capitanias hereditárias, e que agora se recicla nas cidades. Do engenho de cana ao arranha-céu em Boa Viagem - eis o trânsito do capital em algumas gerações.

O antigo senhor de engenho é interpretado por J.W. Solha, chama-se Francisco, agora proprietário de quase todo o quarteirão onde a ação acontece. Ele é o patriarca de uma família um tanto disfuncional - como quase todas -, mas esta é uma disfunção do excesso de dinheiro, do acúmulo de um poder deslocado de uma esfera para outra, do campo para a cidade. Gera, assim, filhos deslocados, estroinas, impotentes, blasés ou perigosos.

Do lado de fora, entre os prédios, também predomina a sensação de mal-estar. Certo, há o medo. Mas também a intolerância, a neurose urbana, o insuportável do ruído num mundo que aboliu o silêncio. Dessa forma, uma mulher vê-se atormentada, à loucura, por um cachorro que não para de latir. O filme detém-se, de maneira naturalista, no cotidiano dessas pessoas, registrando-as, sem julgar, da atormentada pelo ruído canino a outra que faz sexo com um curioso artefato. Neuroses humanas potencializadas pela proximidade, pela saturação demográfica, pela ausência de uma verdadeira privacidade.

E, mais um elemento de estranheza, a chegada de uma "equipe de segurança", liderada por um profissional de fala mansa e cheia de subentendidos, Clodoaldo (o extraordinário Irandhir Santos). Uma milícia, em suma, saudada como benéfica por uns e tolerada por outros, até mesmo pelo velho coronel Francisco (Solha).

Cabe dizer que a estrutura narrativa de O Som ao Redor nunca parece óbvia. Há uma aproximação progressiva à natureza da família de Francisco e também ao ethos de todo o entorno, como se fosse mais um documentário observacional e menos uma obra de ficção.

O espectador vai sendo envolvido por essa série de unidades ficcionais, em aparência autônomas, cada qual com valor em si, como se a história não progredisse em linha reta nem visasse a um desfecho mais adiante. A narrativa só "fecha" no último plano. E, mesmo assim, permanece aberta a interpretações possíveis, como num convite a revisitá-la. Para resumir: O Som ao Redor é um filmaço.