Aquarelas de Hitler vão a leilão na Grã-Bretanha As 21 aquarelas impressionistas de paisagens bucólicas que vão ser leiloadas pela Jefferys, da pacata região britânica da Cornualha, não seriam particularmente impressionantes, não fosse um pequeno detalhe no canto das telas: a assinatura AH ou A Hitler. Esse detalhe - de acordo com peritos da Bélgica que autenticaram as obras - indica que as telas foram pintadas por um jovem Adolf Hitler anos antes do início da carreira política que levaria à 2.ª Guerra Mundial, e deve fazer toda a diferença nos preços do leilão dia 26 de setembro. O próprio leiloeiro, Ian Morris, admitiu ao jornal britânico "The Guardian" que o valor das obras está muito mais na assinatura do que nos méritos artísticos. Mesmo assim, por garantia, a casa de leilões preferiu classificar as obras como "atribuídas a Hitler". "Não esperaria conseguir mais do que uma libra para cada peça, se alguém simplesmente as tivesse me mostrado. Elas realmente não são muito boas, não é?", disse Morris. As aquarelas provavelmente foram pintadas pelo jovem soldado Hitler, que serviu na Bélgica e na França durante a Primeira Guerra Mundial. O estilo inegavelmente caracteriza o de obras aceitas como sendo do ditador da Alemanha, céus encobertos, cores lavadas, natureza irreal, poucos personagens. Sabe-se também que Hitler esteve baseado nas proximidades de vários dos pontos de interesse registrados nas telas. No entanto, por não poder verificar com certeza absoluta, Morris decidiu leiloá-las como "atribuídas a Hitler". Mesmo assim, os leiloeiros acreditam que os preços das obras, produzidas em uma época em que Hitler ainda acalentava o sonho de ganhar a vida como artista, dificilmente será abalado por isso.