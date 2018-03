Aquarelas de Hitler serão leiloadas em Nuremberg

Duas aquarelas retratando cenas no campo e assinadas por Adolf Hitler estão em leilão este mês na cidade alemã de Nuremberg. A casa de leilão Weidler Auction House afirmou nesta sexta-feira que as pinturas, intituladas Farmstead e Farm Buildings on The River, são atribuídas ao ditador nazista.

O dono da casa de leilão, Herbert Weidler, descreveu a qualidade das aquarelas como "média" e informou que elas estão sendo oferecidas por um proprietário polonês.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As pinturas estão listadas no catálogo como "assinadas e datadas de 1914", e devem ser inicialmente oferecidas a 3,5 mil euros (US$ 4 mil) no leilão que será realizado entre os dias 23 e 25 de abril.

Quando jovem, Hitler procurou ganhar a vida como artista. Acredita-se que ele tenha feito centenas de pinturas, várias das quais foram comercializadas ao longo dos anos. Weidler afirmou que vendeu uma delas há quatro anos por 11 mil euros (cerca de US$ 14 mil). Outra coleção de trabalhos artísticos do ditador nazista foi vendida na Inglaterra em 2006.