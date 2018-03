Aquarela do criador de Tintin é leiloada por 780 mil euros

A aquarela pintada em 1932 pelo desenhista Hergé para a capa de seu álbum Tintin na América foi vendida neste sábado, 29, por 780 mil euros (cerca de R$ 2,1 milhões), o que representa um recorde mundial para a venda de um original de quadrinhos, anunciou a casa de leilões Artcurial. Adolescente britânico deverá ser Tintin em trilogia de Spielberg Tintin vai virar filme pela produtora de Spielberg A Artcurial destacou que esta obra de Hergé vendida em Paris era uma "peça de museu" e lembrou que o leilão começou com um lance mínimo de 280 mil euros. O comprador final elevou o preço até os 650 mil euros, o que - somado às despesas do leilão - deixa o montante final da transação nos citados 780 mil euros. O recorde mundial anterior de um original de quadrinhos estava muito abaixo dessa quantia - concretamente em 177 mil euros (cerca de R$ 487 mil) por um desenho de Enki Bilal intitulado Bleu Sang, vendido em março do ano passado. O leilão da obra de Hergé era a estrelada Artcurial, que a tinha em seu catálogo de nanquim e aquarela. No total, a casa de leilões reuniu 650 peças, entre álbuns, pranchas e outros elementos do autor.