Apresentadora Jenna Wolfe anuncia que terá filha com companheira A apresentadora Jenna Wolfe, do telejornal matinal "Today", da rede NBC, anunciou na edição desta quarta-feira do programa que terá uma filha com sua companheira, a correspondente da NBC News Stephanie Gosk, com quem ela admitiu pela primeira vez publicamente ter uma relação homossexual.