Apresentador ganha na Justiça processo contra RedeTV! O Tribunal de Justiça de São Paulo deu ganho de causa ao apresentador que hoje é deputado federal, Clodovil Hernandes, segundo entendimento do desembargador relator Celso Pimentel, do TJ-SP. A briga entre o apresentador e a emissora vem desde 2005, quando ele foi demitido do programa A Casa É Sua, sob alegação de que havia denegrido a imagem da empresa e de seus funcionários. A RedeTV, informa, por meio de sua assessoria de imprensa, que a emissora ganhou a causa em primeira instância, o apresentador entrou com recurso agora julgado, mas ainda não recebeu nenhuma notificação da decisão judicial. Caso o parecer for de fato favorável ao apresentador, a Rede TV! informa que vai recorrer da decisão.