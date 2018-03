Apresentador de TV David Letterman se casa em segredo

Letterman, de 61 anos, e Regina Lasko se casaram numa cerimônia civil perto de seu rancho em Montana, na quinta-feira passada. O casal, que começou a namorar em 1986, estava acompanhado de seu filho de 5 anos, Harry.

"Consegui evitar o casamento por 23 anos, e, para falar a verdade, independentemente do que aconteceu, eu sentia que os homens casados me admiravam em segredo, como se eu fosse o último dos durões", disse Letterman, segundo uma transcrição do "Late Show" fornecida por um representante.

Mas a cerimônia vespertina no Cartório de Teton County, em Choteau (cidade com 1.700 habitantes), atrasou em uma hora porque a picape da família atolou na lama a três quilômetros de sua casa. Letterman foi obrigado a caminhar de volta para a casa, sob um vendaval, para buscar o carro.

"Então entramos num carro e Harry falou 'ainda vamos para a cidade?', e eu disse 'vamos, sim', e ele ficou muito chateado, porque a mamãe lhe tinha dito que, se eu não voltasse em uma hora, não haveria mais negócio."