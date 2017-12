Apresentador de Price is right se despede após 35 anos

Bob Barker, que durante os últimos 35 anos apresentou o programa Price is right (O preço certo), o concurso de mais longa duração na TV dos Estados Unidos e popular também em outros países, gravou nesta quarta-feira, 6, a sua última edição. Barker, de 83 anos, disse antes de começar a gravação que se comportaria como se fosse "um programa a mais" e se manteve fiel à promessa. Ao fim, ele se despediu, como sempre, com o clássico "adeus a todos". Desta vez, o adeus foi definitivo. Depois das câmeras desligadas, Barker agradeceu ao público presente no estúdio por ter permitido que ele entrasse em suas casas durante seus 50 anos de carreira na televisão, a maior parte deles no Price is right, transmitido pela rede CBS. Barker recebeu uma grande ovação, seguida de uma chuva de confete. Ele disse que está ansioso para aproveitar a aposentadoria. "Sei que haverá momentos em que vou pensar que gostaria de estar ainda gravando o programa", admitiu, porém. A última edição vai ao ar dia 15 de junho. O apresentador começou sua carreira em 1956 como apresentador do programa Trut or Consequences e apareceu pela primeira vez em Price is right em 4 de setembro de 1972.