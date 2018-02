Apresentação celebra 99 anos da artista Tomie Ohtake Em comemoração ao aniversário da artista plástica Tomie Ohtake, que nesta quarta-feira completa 99 anos, o instituto que leva seu nome realiza na quinta, às 19 horas, uma apresentação do Coro de Câmara da Osesp, sob a regência de Naomi Munakata. O espetáculo tem entrada franca. A pintora, escultora e gravadora, nascida em Kyoto, no Japão, naturalizou-se brasileira em 1940. Com suas pinturas e esculturas de vertente abstrata, a artista tornou-se um dos grandes nomes das artes plásticas no Brasil, com prestígio, inclusive, internacional. O Instituto Tomie Ohtake, onde ocorre a apresentação musical, fica localizado na Avenida Faria Lima, 201. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.