Apple usa chips da Qualcomm no iPhone 5

O mais recente iPhone, cuja venda nas lojas da Apple começou nesta sexta-feira, tem tela maior --de quatro polegadas-- e é mais fino e muito mais leve do que as versões anteriores.

A Apple recebeu mais de 2 milhões de encomendas nas primeiras 24 horas de pré-venda, o que alimenta a esperança dos investidores de que o novo modelo prolongará o crescimento meteórico da companhia californiana.

Outras empresas que fornecem componentes para o iPhone 5 são a SK Hynix --fabricante de chips de memória DRAM e flash-- e a Triquint Semiconductor, que produz chips de radiofrequência, de acordo com a iFixit, que desmontou um dos novos celulares em Melbourne.

O iPhone 5 inclui um chip de áudio da Cirrus Logic. Antes do lançamento, circulavam rumores de que a Apple trocaria a tecnologia da Audience pela da Cirrus no iPhone.

O celular também conta com um giroscópio --que determina a orientação do aparelho-- da STMicroelectronics e com chips controladores da PMC-Sierra e Broadcom.

Informações de que determinada fabricante fornecerá ou não componente à Apple podem causar grande oscilação nos preços de ações.

No começo do mês, as ações da Audience caíram em 63 por cento depois que ela anunciou que a Apple deixaria de usar sua tecnologia de filtragem de ruídos. As ações da Cirrus dispararam no fim de julho depois que esta previu alta de 70 por cento na receita trimestral.

A Apple não revela que empresas fabricam os componentes do smartphone.

Luke Soules, fundador da iFixit, passou a noite na fila de uma loja local para comprar o primeiro iFixit.

Soules se manteve acordado bebendo energético e depois de comprar o aparelho correu para uma oficina de conserto de Macs equipada com o equipamento necessário para começar a dissecar um iPhone, processo que pode levar horas.

(Por Stuart McDill e Noel Randewich)