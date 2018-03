Apple negocia com Hollywood sobre transmissão de filmes--jornais

Representes da fabricante do iPhone e do iPad têm se reunido com os estúdios para finalizar acordos que permitirão aos consumidores comprar filmes via iTunes e acessá-los por meio de qualquer aparelho da Apple, disse o Los Angeles Times, citando fontes.

O Wall Street Journal disse que usuários poderão acessar filmes em seus aparelhos sem ter de transferir manualmente de um aparelho para o outro.

A Apple não quis comentar o assunto ao LA Times e ao Wall Street Journal. A empresa não estava imediatamente disponível para comentar para a Reuters.

(Reportagem de Sakthi Prasad)