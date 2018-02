Apple corteja mundo da moda em meio a expectativas para novo lançamento

A Apple está estreitando laços com o setor, enquanto traça a sua incursão num campo fértil de tecnologia, tentando conquistar um público crítico que pode revelar-se crucial para o sucesso de aparelhos eletrônicos usados ??ao redor do corpo.

Um relógio inteligente representaria primeiro verdadeiro novo produto do presidente Tim Cook desde que assumiu o posto de Steve Jobs. Editores vários meios de comunicação de moda disseram à Reuters que receberam convites pela primeira vez para um produto.

"Eu suponho que é porque eles estão lançando um produto de uso no corpo", disse Lea Goldman, recursos e projetos especiais diretor para a revista Marie Claire,. "Isto sugere que Apple é sério sobre quanto a entrar no mundo da moda."

A Apple não quis comentar.

A fabricante do iPhone, conhecido por sua estética elegante, fez apresentações para a imprensa de moda no passado. Ele normalmente opta por sediar um evento separado, em Nova York, onde os editores conhecer a equipe e reveem produto.

Esse namoro tornou-se mais agressivo. No mês passado, a empresa organizou o que chamou de "primeiro evento do tipo" em uma loja da Apple em Nova York para apresentar moda e aplicativos de varejo para um grupo de editores de estilo, de acordo com um convite visto pela Reuters.

O diretor local de saúde e ciência da moda da Refinery29 Kelly Bourdet disse que a decisão de incluir editores de moda na lista revelam um "aceno para a multidão de moda."

A Apple parece pronta para lidar com essa indústria. No último ano ou dois, contratou Patrick Pruniaux, ex-vice-presidente de vendas e varejo globais da Tag Heuer; Angela Ahrendts, ex-executiva-chefe da Burberry; e o ex-presidente da Yves Saint Laurent, Paul Deneve, entrou como vice-presidente de projetos especiais.

Não é só a Apple. O Google, a LG e a Intel, estão começando a ir na mesma direção. Na sexta-feira, a Intel anunciou uma aliança com a Fossil para a área de tecnologias 'de moda'.

