AppDops: aplicativo de fichamento

Se você é um sujeito meio intelectual de meia-idade e não tem ficha no Dops para postar nas redes sociais, calma! Vem aí um aplicativo que providencia seu retrato de subversivo quando jovem com o mesmo design gráfico do lambe-lambe do Departamento de Ordem Política e Social. A ideia surgiu depois que vazou na imprensa a foto oficial do Edson Celulari rebelde em fichamento de estudantes da USP nos anos 1970. Ser reconhecido como um gato de esquerda aos 56 anos, convenhamos, dá um gás danado!

Voltando ao que interessa, se você tem mais ou menos essa idade - não importa se cursou a USP, militou em algum diretório acadêmico ou seguiu a carreira de ator -, vai logo separando o melhor 3 x 4 da sua juventude cabeluda e o AppDops providencia seu passado de luta contra a ditadura em arquivo digitalizado, prontinho para vazamento na web. Nunca mais vão te olhar com os mesmos olhos! Pergunta só pro Celulari?

Com alça

Miss Brasil Plus, Aline Zattar,

matou a charada: "Os homens

gostam de ter onde pegar!".

Isso quer dizer o seguinte:

não sendo sem alça, toda

mala tem seu valor!

Plataforma

Se houvesse um candidato se

reservando o direito

constitucional de

permanecer calado no

horário eleitoral gratuito,

ganhava um bocado de voto!

Buraco quente

De uma vez por todas,

'Bardarbunga, o vulcão

islandês' que andou pipocando

no noticiário, não é nome

artístico de uma daquelas

moças que entravam em

erupção nas festas de arromba

do Silvio Berlusconi. A coisa

ferveu numa imensa fenda

da crosta terrestre entre

as geleiras do Atlântico Norte.

Justiça seja feita...

Eike Batista é tudo isso que

dizem dele, mas de vez em

quando tem umas sacadas

interessantes: "Raciocínio

de puxadinho", por exemplo,

é um jeito muito particular

de tratar o "complexo de

vira-lata" tão bem diagnosticado por Nelson Rodrigues. Embora

o antídoto seja comum,

"pensar grande" para o

empresário é coisa bem diferente do que imaginava o cronista.

Só pensam naquilo

Tem maluco em SP que vai votar no Alexandre da Farmácia

achando que pode ficar mais

fácil descolar um Rivotril no

meio da noite! Pode?