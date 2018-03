Apoteose de Mahler

As grandes sinfonias da história da música estão cercadas por histórias tão surpreendentes quanto o sentimento de perplexidade que provocaram em suas primeiras audições. O gênero nasceu ao mesmo tempo que a instituição dos concertos públicos com ingressos pagos, nas décadas finais do século 18. Firmou-se durante o século 19 - e na medida em que aumentava o efetivo dos músicos na sinfônica erguiam-se templos cada vez maiores para acolhê-los. O início do século 20 assistiu ao clímax e estertor de um gênero que deixou de ser hegemônico na criação musical contemporânea, mas continua dominante nas instituições musicais.

Entre o seu nascimento pouco antes de meados do século 18 em Mannheim e o início do século 20, quando a reprodução fonográfica alterou o paradigma de escuta musical, a sinfonia sempre foi acontecimento extraordinário. Haydn fixou a forma com suas 104 sinfonias, mas foi Beethoven que iniciou a linhagem das sinfonias monumentais, com sua Nona (1824), em Viena, seguida, seis anos mais tarde, em Paris, da Sinfonia Fantástica, na qual Hector Berlioz encarna a atitude estética do romantismo que dominou o século 19.

De certo modo, a Oitava Sinfonia de Mahler, estreada em 1910 em Munique, remete a linhas mestras de suas duas ilustres ancestrais. De um lado, retoma o ideal da Ode à Alegria, o poema de Schiller encaixado por Beethoven no movimento final. "Para Mahler", como bem acentuou Jorge de Almeida em sua palestra sobre a Oitava na última quinta-feira na Sala São Paulo dentro da série Música na Cabeça, "o ideal dessa 'verdadeira sinfonia' continuava sendo a Nona de Beethoven, em que a elaboração sinfônica da reconciliação musical de temas contrastantes sublinhava o apelo de Schiller para que a humanidade procurasse o criador 'acima do céu estrelado, pois sobre as estrelas ele deve morar'".

Essa busca levou Mahler a mergulhar no hino pentecostal Veni Creator Spiritus, do século 9.º, para compor o primeiro movimento. Mas é até certo ponto curioso que, como Berlioz fizera 80 anos antes, também Mahler vai fundo nos textos do Fausto de Goethe. O autor da Fantástica toma o Fausto como modelo diluído pelo seu drama pessoal de conquistar a atriz irlandesa Harriet Smithson e constrói sua sinfonia em duas partes - com "Lélio", cena dramática hoje raramente incorporada. Mahler é direto: utiliza, no enorme segundo movimento, a cena final do Fausto de Goethe.

Num plano mais geral, Beethoven proclama, na Nona, a confraternização dos homens na Terra, mas Mahler quer, na Oitava, construir "planetas e sóis girando uns sobre os outros", lá onde mora o Criador mencionado por Schiller.

Não duvide. São Paulo assistirá, nesta semana, a uma apoteose, pois a Oitava caracteriza-se por uma monumentalidade que ultrapassa sua escrita ou o número dos que a interpretarão. É o último grandioso marco sinfônico do gênero, "a única sinfonia cantada do começo ao fim", como ele gostava de repetir.

Para ensaiar adequadamente a Oitava, por exemplo, a Osesp não fez seus costumeiros concertos na semana passada, para concentrar-se nos primeiros ensaios para a Sinfonia dos Mil - assim apelidada pelo número de seus participantes: oito solistas e três corais além de uma vasta orquestra com bem mais de uma centena de instrumentistas. Comandando-os estará o célebre maestro russo Gennady Rozhdestvensky. Aos 80 anos, ele tem credenciais para seguir à risca o conselho de Mahler, nos ensaios para a estreia, a seus assistentes Otto Klemperer e Bruno Walter: "Se, depois de minha morte, algo não soar direito, mudem. Vocês têm não só o direito mas o dever de fazer isso".

A estreia da obra em setembro de 1910, com Mahler no pódio, atraiu uma ilustríssima plateia em que pontificavam escritores como Arthur Schnitzler e Thomas Mann, e compositores como Richard Strauss, Max Reger, Anton Webern e Camille Saint-Saëns. O acontecimento atraiu cobertura midiática mundial.

Merecidamente. Mahler, em 1909, dois meses depois de compor sua Nona Sinfonia, inteiramente instrumental, ainda repetia que "minha obra mais importante foi a Oitava". Emocionado após assistir à estreia, Thomas Mann saudou-o como "o homem que expressa mais profundamente e da forma mais sagrada a arte do nosso tempo".