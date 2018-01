Apostas fervem sobre final de Belíssima Belíssima termina hoje com possibilidade de audiência recorde. A gente já sabe quase tudo, mas falta o principal: quem armou o diabólico plano contra a fábrica de lingeries Belíssima e, supostamente, sua dona, Júlia Assumpção (Glória Pires), na novela das 9 da TV Globo. Diz-se "supostamente" porque na trama escrita por Silvio de Abreu e que termina hoje até mesmo a heroína é suspeita de ser a vilã, como se viu no penúltimo capítulo desta quinta-feira. Enquanto o clima de mistério cresce, o ibope acompanha: segunda-feira foram 57 pontos, terça 56, quarta, 57 e quinta, 59 pontos. Para quem andou meio desligado nos últimos sete meses: Júlia comandava o império de peças íntimas montado por sua avó Bia Falcão (Fernanda Montenegro) em cima da imagem de sua mãe Stella (que é só um fantasma, até agora sem intérprete). Stella foi uma modelo, a tal belíssima, que morreu num acidente deixando os filhos pequenos - além de Júlia, Pedro (Henri Castelli) - para serem criados pela avó. Bia passou a vida toda fazendo pouco caso da neta, culpando-a por não ter herdado o brilho da mãe. Com a auto-estima a míngua, Júlia conhece o belíssimo André (Marcello Antony) que, agora se sabe, tentou e conseguiu dar um golpe do baú. O caso é que não foi um golpe do baú qualquer, mas um golpe do baú montado por Silvio de Abreu. Quem é o personagem misterioso que falava com André ao telefone, dando as ordens na execução do plano contra Júlia? E quem será o filho de Bia Falcão? De sexta-feira, dia 30, até a tarde de hoje, 6.819 internautas responderam à enquete do Estadao.com.br. Para 37.12% dos internautas é o querido tio Gigi (Pedro Paulo Rangel). Tem contra si a cena em que foi flagrado desligando o telefone ao mesmo tempo que André, que deu a impressão de que os dois estariam conversando. Mas será que Gigi teve mesmo tempo de armar planos sofisticados enquanto administrava a vaidade das tresloucadas vedetes para quem escreveu um show? Na brincadeira de suposição, o segundo lugar não por acaso é a opção "tudo pode acontecer", que teve 24.2% dos votos. Ornela (Vera Holtz) levou 16.08% e o "escroque" Medeiros, 9.27%. De sexta-feira, dia 30, até a noite de terça-feira, 6.311 pessoas votaram. O filho de Bia para os internautas é Fladson E para a maioria dos internautas, o filho rejeitado da malévola Bia Falcão é mesmo o açougueiro Fladson (Marcelo Médici), que teve 34.54% dos votos. Ele é seguido pelo borracheiro Pascoal (Reynaldo Gianecchini), com 21.3%, e André, que ficou com 13.81%. A opção tudo pode acontecer ficou com 14.79% dos votos. É um pouco fantasioso pensar que seria André, uma vez que o moço andou freqüentando os lençóis não só de Júlia, mas também da filha dela, Érica (Letícia Birkheuer) - o que configuraria incesto, a não ser que o autor tivesse alguma carta extra na manga. É o mesmo caso da hipótese de que seja Vitória (Cláudia Abreu), porque ela foi casada com Pedro, neto de Bia. Pascoal é cotado porque andou lamentando com Jamanta (Cacá Carvalho) o fato de ser órfão. Pode ser uma pista. À boca miúda, Jamanta também é apontado como filho da megera, mas Silvio descarta: "Ele já foi filho da Cleyde Yáconis em Torre de Babel, lembra?" Silvio, aliás, tem sentido um certo incômodo com a força da especulação que se montou em torno do final da novela nesta semana. Diz que não acha justo com o telespectador, que deveria ter resguardado o seu direito de surpresa.