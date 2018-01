Após sucesso no Rio, peça 'In on It' chega a São Paulo

Mas o que significa In on It? "Achei que era algo como ?estar dentro e ao mesmo tempo fora; ser a coisa e analisá-la como se fosse de outro. Mas não. Existe a expressão in on it e significa ?saber de? ou ?participar? de algo que é secreto, pode ser ilícito." Mello e Eiras fazem ao todo dez personagens em uma história ''dentro'' da história: um dramaturgo tentando recriar um misterioso acidente de carro. O espetáculo estreou no teatro do Centro Cultural Oi Futuro, no Rio, em abril, e em meados de maio os ingressos estavam esgotados até o fim da temporada. Depois de correr festivais, a peça estreia hoje no Teatro Faap.

Ressalte que a criação da tal peça é só a primeira camada de uma trama cheia de surpresas com desfecho inesperado que não se deve contar para um amigo ainda inocente nem sob tortura. A peça tem desfecho, mas não fim. É circular. "A nossa montagem é melhor da que vi em Nova York, sem falsa modéstia", afirma Diaz. "As atuações são mais sofisticadas, assim como a iluminação e a trilha. Vêm à tona mais camadas, tudo é mais caprichado." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

In On It. 60 min. 16 anos. Teatro Faap (506 lug.). Rua Alagoas, 903. Tel. (011) 3662-7233. 6.ª, 21h30; sáb., 21 h; dom., 18 h. R$ 40 e R$ 50 (sáb.). Até 28/3.