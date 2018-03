Após sucesso no Rio, peça 'As Meninas' chega a SP A julgar pela leitura do texto e pela experiência e talento dos artistas envolvidos, vem aí um espetáculo com potencial para comover e fazer rir um público bem amplo. Dirigida por Amir Haddad, a montagem "As Meninas" estreia amanhã no Teatro Cultura Artística depois de cumprir temporada de sucesso no Rio.