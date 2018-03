Após sucesso em SP, Lollapalooza terá edição em 2013

Não foi tanto pelo sucesso comercial (135 mil pessoas no Jockey Club, cerca de 15 milhões vendo pela televisão) que o Lolla emplacou. Foi uma combinação de fatores: uma locação de fácil acesso e com um visual privilegiado, a facilidade para a circulação de público, a civilidade no trato com gente com necessidades especiais, crianças e serviços, entre outros acertos.

Claro, houve (como sempre) filas homéricas para compras de lanches, água e cervejas, mas havia banheiros em quantidade suficiente, e o Jockey Club só peca um pouco pela falta de espaços sombreados, as benditas árvores. Medidas simples, como molhar a pista de corrida de cavalos para diminuir a poeira, foram tomadas pela direção do Jockey. A produção passou a noite de domingo para segunda-feira na desmontagem do festival, também facilitada pela localização.

O palco Kidzapalooza, concebido para atrair os filhos dos pais roqueiros, ficou melancolicamente às moscas durante o festival. Shows sem plateia, ou com plateia composta apenas por funcionários do festival, foram a tônica. Ali do lado, o Conservatório Souza Lima sorteava bolsas de estudo para musicalização, também sem muito sucesso.

Leonardo Ganem, da Geo Eventos, partner de Perry Farrell (o criador e organizador do festival), confirmou com seu parceiro a edição 2013. E Farrell já anunciou que vai levar a banda brasileira O Rappa para apresentar-se na edição americana do evento. "Para mim, eles me lembram grupos como o Public Enemy, com uma atitude que tem tudo a ver com o Lollapalooza", afirmou Farrell, em entrevista ao canal Multishow. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.