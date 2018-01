Após show no Rio, The Cranberries se apresenta em SP

A banda, que até poderia ser considerada o patinho feio da Irlanda se comparado ao U2, surgiu no início dos anos 90 e de cara emplacou o sucesso "Linger", do primeiro álbum "Everybody Else is Doing It, So Why Can?t We?". Misturando influências celta, indie, punk, pop, o grupo ganhou o apoio da crítica e o apelo popular. Era de se esperar que aquele fosse um novo fenômeno mundial.

O disco seguinte, "No Need To Argue", trouxe hits ainda maiores como "Ode to My Family" e "Zombie". Os álbuns que vieram a seguir ("To the Faithful Departed", de 1996, "Bury the Hatchet", de 1999, e "Wake Up and Smell the Coffee", de 2001) brecaram o fervor dos fãs. A banda, apesar de nunca ter se separado oficialmente, despediu-se dos palcos em 2003 somando 40 milhões de CDs vendidos, para retornar apenas no dia 12 de novembro do ano passado.

Em comunicado oficial, a pequena Dolores justificou a pausa de sete anos da banda: "Ao longo dos últimos anos, cada membro da banda teve tempo para trabalhar em diferentes projetos e aprender muito dessas experiências. Agora é a hora certa para The Cranberries colocar tudo isso junto e caminhar adiante", disse a cantora, que também declarou ter dado um tempo para cuidar dos filhos. As informações são do Jornal da Tarde.

