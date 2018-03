Após roubo, 'O Grito e 'A Madonna' de Munch são restaurados

O Museu Edvard Munch, de Oslo, vai exibir a partir de 23 de maio os quadros 'O Grito' e 'A Madonna', obras do pintor norueguês que foram danificadas após um roubo em agosto de 2004, e agora voltam à exposição restauradas. A mostra, que estará aberta até 26 de setembro, apresentará as obras em seu contexto histórico e documentará o processo de conservação, que durou mais de um ano, além de esboços originais e diários de Munch, informou o museu em um comunicado. O processo de restauração foi realizado em resposta a fortes exigências, como pressões de tempo, mas foi "minucioso", segundo a diretora do museu. Os trabalhos de restauração, que foram financiados, em parte, graças a um patrocinador privado japonês, foram filmados por uma equipe da televisão pública da Noruega (NRK) e serão exibidas como um documentário no próximo outono, informou o canal. Roubo Em 22 de agosto de 2004, dois homens mascarados entraram no Museu Munch, no centro de Oslo, em pleno dia e renderam com uma pistola os guardas de segurança do local, a quem obrigaram a pegar as duas obras que foram levadas. A polícia da Noruega recuperou os quadros dois anos depois, em uma operação desenvolvida nos arredores de Oslo. Ambas as obras sofreram danos graves, como rasgos, manchas de umidade. O quadro 'A Madonna' foi o mais prejudicado. Os quadros foram exibidos com danos durante cinco dias, antes de serem submetidos à restauração. Em janeiro, os ladrões foram condenados a 6 e 10 anos de prisão pelo roubo. Já o julgamento do mandante do crime terá que ser feito novamente, por ordem do Supremo Tribunal da Noruega.