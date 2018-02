Após roubo, Masp anuncia novas medidas de segurança

Após ter dois valiosos quadros roubados de seu acervo na semana passada, o Museu de Arte de São Paulo (Masp) divulgou novas medidas de segurança nesta quinta-feira, como a instalação de câmeras de alta resolução e policiamento ampliado. Segundo um comunicado, a Polícia Militar ficará encarregada de vigiar a parte externa do museu, com o revezamento entre uma cabine de vigilância na frente do Parque Trianon e de uma viatura no vão livre do Masp. Foi anunciado também que a PM implantará uma base fixa na calçada do parque, "com funcionamento 24 horas por dia e 365 dias por ano, em posição que permita a melhor visualização do acesso principal do Museu", segundo a nota. Além disso, a prefeitura vai instalar "câmeras de longo-alcance e alta resolução para operação conjunta das polícias estadual e municipal". Ainda segundo o comunicado, a direção do museu acionou as polícias Civil, Militar e Federal, além da Interpol e dos Ministérios da Cultura e das Relações Exteriores, que notificaram "portos, aeroportos, museus e galerias do Brasil e de outros 183 países, visando, além da recuperação das obras, o impedimento legal da comercialização" das obras. Um quadro do pintor espanhol Pablo Picasso e outro do brasileiro Cândido Portinari foram roubados na madrugada do dia 20 de dezembro do Masp. Foram furtadas as telas "Retrato de Suzanne Bloch", concluída por Picasso em 1904, e "O Lavrador de Café", entregue por Portinari em 1939. Segundo o museu, as obras eram duas das principais do seu acervo. O Masp informou anteriormente que o museu será reaberto apenas em 8 de janeiro para a realização de investigações e perícia. (Por Sérgio Spagnuolo)