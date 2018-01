Após revelar demência, ator David Cassidy é hospitalizado

Astro do seriado Família Dó Ré Mi, David Cassidy foi hospitalizado na Flórida. Seus representantes disseram à AP neste sábado, 18, que Cassidy "está consciente agora" e "cercado pela família". Eles disseram ainda que ele estava com dor e foi levado ao hospital na quarta-feira. Nenhum outro detalhe foi informado.

O artista de 67 anos disse, no início do ano, que ele estava lutando contra uma perda de memória. Ele também anunciou que colocaria um fim na sua carreira de 50 anos. O ator e cantor disse que as viagens e sua artrite estavam tornando as apresentações difíceis.

Cassidy teve diversos problemas pessoais nas décadas que sucederam seu primeiro sucesso, indo de uso de drogas à falência. Ele é enteado da atriz Shirley Jones, também estrela da Família Dó Ré Mi.