Após remontagem no teatro, 'Doce deleite' sai em livro Após remontagem no teatro no ano passado, com Reinaldo Gianecchini e Camila Morgado, ''Doce deleite'', do roteirista e escritor Alcione Araújo, vencedor de dois prêmios Jabuti, ganha versão em livro. Pela primeira vez, a obra tem edição ampliada, com apresentação do autor e entrevistas com os atores da segunda montagem da peça. O livro chega às livrarias pela Editora Civilização Brasileira.