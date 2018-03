Após recesso de 5 anos, Strokes lançam single na internet

"Under Cover of Darkness" é a segunda faixa do quarto disco da banda, "Angels", com lançamento previsto para 22 de março deste ano. E os fãs podem ficar despreocupados. A nova canção dos Strokes mantém o padrão de qualidade. A voz de Julian Casablancas continua impecavelmente gritada, as guitarras de Nick Valensi e Albert Hammond, Jr. estão com ainda mais riffs, em alguns momentos até dançantes. Nikolai Fraiture faz o trabalho sujo no baixo, mantendo o peso, enquanto o baterista brasileiro dá as mudanças de andamentos necessárias para manter a música animada. O refrão "Don?t go that way / I wait for you", pouco antes de uma virada de Moretti, gruda na cabeça. É difícil parar de cantarolar. Como nos velhos tempos.

Desde o início da banda, em 1998, Julian Casablancas chamou a atenção pelo estilo desafinado de cantar, um aprendiz de Stephen Malkmus, do Pavement. Alguns podem dizer que combinava perfeitamente com as guitarras aceleradas, baixo e bateria bem marcados. O lançamento do álbum "Is This It" colocou os Strokes como uma das maiores bandas dos anos 2000 - se não a melhor. Dois anos depois, foi lançado o segundo álbum, "Room on Fire". Novamente, uma porrada musical. Os singles "12:51" e "Reptilia" - se não causaram tanto impacto - mostraram uma banda mais madura. Quando o terceiro e, até então, último disco foi lançado, uma faceta mais adulta da banda veio à tona. As músicas de "First Impressions of Earth" ganharam mais peso e elementos sonoros.

Veio, então, a parada. Em 2007, foi anunciado o recesso. Cada integrante foi para um lado. Havia uma reclamação geral de que Casablancas era muito ditatorial nas composições. Mas se nos outros três discos quase tudo era creditado a Casablancas, dessa vez o processo de criação foi totalmente democrático. Talvez por isso tenha demorado tanto. Mas, ainda assim, não deixou de ser tão... Strokes. Ainda bem. As informações são do Jornal da Tarde.