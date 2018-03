Após recesso, Chorão lança novo CD do Charlie Brown Jr O Chorão de "Camisa 10 Joga Bola Até na Chuva", novo CD do Charlie Brown Jr., não é nem sombra do Chorão de "Imunidade Musical", de 2005. A caminho dos 40 anos, o vocalista de uma das bandas nacionais de maior sucesso entre a garotada parece ter jogado para escanteio a nuvem negra que pairava sobre ele na época do lançamento de Imunidade. Com a imagem desgastada após a briga com Marcelo Camelo e a saída de todos os antigos integrantes da banda, Chorão se viu na linha de tiro e decidiu falar apenas com um ou outro veículo da imprensa. Depois decidiu se fechar em copas e tocar sua vida sem dar mais declarações. "Não fugi da situação, só não queria tocar no assunto."