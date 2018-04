Após quase 8 horas, programa dominical de Chávez bate recorde O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, celebrou no domingo o recorde de duração do seu já habitualmente longo programa dominical de rádio e TV -- foram quase oito horas. "Quebramos o recorde do ''Aló, Presidente"'', disse ele, após perguntar à produção se a marca fora superada. Diante da resposta positiva, Chávez aplaudiu. Toda semana, o presidente passa muitas horas na rádio e na TV. Na edição desta semana, o programa foi dedicado à escritora mexicana Elena Poniatowska, que acaba de receber o Prêmio Internacional de Romance Rômulo Gallegos (nome de um autor venezuelano). Chávez lhe cantou uma estrofe da canção "Adelita". Entre outros convidados que presenciaram o recorde estavam o presidente da Assembléia de Cuba, Ricardo Alarcón, embaixadores de vários países, ministros e participantes estrangeiros de uma cúpula social em Caracas. Chávez celebrou a façanha após anunciar que o programa havia durado exatamente 7 horas e 40 minutos.