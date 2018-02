Após passar mal em show, Bieber briga com fotógrafo

A discussão, que foi captada pelas câmeras e mostrada em populares sites de celebridades, como o TMZ, mostra Bieber, de 19 anos, saindo de uma van, indo na direção de um fotógrafo não identificado e ameaçando-o aos palavrões.

Ele estava reagindo a impropérios que o fotógrafo desfiava contra o artista e seus seguranças, depois de um aparente contato verbal entre eles indo em direção ao veículo.

Os seguranças afastaram Bieber da confusão, mas o incidente deve gerar novas manchetes negativas para o astro adolescente.

Bieber disse que manterá seu shows de sexta-feira na Arena 02, o último previsto para esse local de Londres, onde ele desmaiou durante a apresentação de quinta-feira, após ter falta de ar.

Após uma interrupção de 20 minutos, em que médicos ministraram oxigênio a Bieber, ele voltou ao palco e completou o show, mas foi levado para um hospital em seguida.

"Justin foi liberado do hospital após um check-up e, embora esteja se sentindo um pouco mal, planeja ir adiante com o show de hoje à noite", disse sua assessor de imprensa.

Nesta semana, Bieber já havia usado o Twitter para criticar jornalistas que estariam inventando histórias sobre sua temporada em Londres. Depois do novo incidente, ele voltou a se pronunciar para os seus 35 milhões de seguidores.

"Ahhhhh! Manhã dura. Tentando me sentir melhor para esse show de hoje à noite, mas os paps (paparazzi) me levam ao limite...", tuitou ele. "Às vezes, quando as pessoas ficam o dia inteiro esfregando câmeras na sua cara e gritando as piores coisas possíveis para vc... bom, eu sou humano. Semana dura."

Depois, ele disse que "a adrenalina está alta agora, vou colocar isso no palco".

Dias atrás, Bieber já havia irritado os fãs por atrasar em duas horas o início do show inaugural na Arena 02. Ele atribuiu o problema a questões técnicas, e disse que o atraso foi de só 40 minutos.

Os tabloides britânicos também o chamaram de "bizarro" por sair na balada com uma máscara de gás, e disseram que ele teria tentando entrar com um amigo de 14 anos, filho do ator Will Smith, em uma casa noturna londrina, onde o garoto teria sido barrado.

Pelo Twitter e o Instagram, Bieber negou veementemente que tenha tentando colocar o amigo menor de idade no local. Ele disse que se viu obrigado a ir embora da boate porque os seguranças do local estavam agindo de forma agressiva com fãs seus que faziam fila do lado de fora.