Após oito temporadas, Paula Abdul deixa American Idol

Associated Press,

A jurada Paula Abdul do programa American Idol anunciou nesta terça-feira, 4, que deixará o show, do qual participa há oito anos. Paula é conhecida por fazer críticas sentimentais e confusas aos participantes do programa e por seu comportamento à frente e por trás das câmeras.

"Com tristeza no meu coração, decidi não voltar" ao concurso de talentos do canal Fox, disse Paula no site de rede sociais Twitter. "Vou estranhar não fazer parte da criação de novas estrelas, mas sobretudo de não participar de um programa que ajudei a transformar em um fenômeno internacional", disse.

Seu anúncio ocorreu momentos depois de ter participado de negociações contratuais e um dia após a Fox anunciar que a cantora Kara DioGuardi, vencedora do Grammy no ano passado, voltaria à equipe de jurados do American Idol, que inclui Simon Cowell e Randy Jackson.

Em um comunicado, a Fox e os produtores do Show afirmaram que Paula foi "uma parte importante da família do American Idol durante as últimas oito temporadas" e que estavam "tristes porque resolveu não voltar mais ao programa". O comunicado termina desejando sucesso a Paula, a quem consideram um "talento grandioso".