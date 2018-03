Após morte, Michael Jackson volta a liderar parada britânica

Michael Jackson voltou a liderar neste domingo as paradas na Grã-Bretanha, seis anos após ter chegado pela última vez ao posto de mais vendido no país. Seis discos do cantor estão entre os 40 mais vendidos. Lançada em 2003, a coletânea Number Ones pulou da 121ª para a 1ª posição na lista dos mais vendidos no mercado britânico com o aumento da procura após a morte do cantor, na quinta-feira. O mesmo álbum havia sido o último de Michael Jackson a figurar no topo das paradas britânicas, em 2003.

Veja também:

Michael Jackson: sucesso, polêmica e inúmeros adjetivos

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em seu último dia de vida, músico cantou e dançou

A trajetória de Michael Jackson, ícone do pop

Michael Jackson morre primeiro no Twitter

Território Eldorado: ouça todas as fases do rei do pop

Fórum: Morre Michael Jackson, rei do pop

Veja galeria de fotos

'Thriller', o disco mais vendido da história

'Beat It', com Michael Jackson

"Thriller" encenado pelos detentos da prisão de Cebu

Segundo a Official Charts Company, que cataloga as vendas de discos no país, Thriller, o disco mais vendido da história no mundo, pulou da 179ª para a 7ª posição, King of Pop alcançou a 14ª, Off The Wall chegou à 17ª e The Essential Michael Jackson está em 20º. Entre os 200 mais vendidos, há 11 discos de Michael Jackson ou do grupo Jackson Five.

Singles

Na parada de singles, Michael Jackson responde por 43 das 200 músicas mais vendidas. No total, foram vendidos mais de 300 mil discos do cantor, entre álbuns e singles, em apenas dois dias da última semana.

Gennaro Castaldo, da cadeia de lojas de discos HMV, disse à BBC que a demanda estimada para os álbuns de Michael Jackson é agora 80 vezes maior do que no dia anterior a sua morte. "Assim que anunciaram a morte, as pessoas vieram para nossas lojas e tivemos grandes filas", disse Castaldo.

"Por sorte, tínhamos um grande estoque porque estávamos nos preparando para os shows na O2 Arena (que aconteceriam a partir de julho, em Londres), mas lamentavelmente não esperávamos vendê-los por essa razão", disse. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.