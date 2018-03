Após livro, show reúne solistas Hoje, às 20 h, o pesquisador Ricardo Santhiago lança o livro Solistas Dissonantes: História (oral) de Cantoras Negras, no Sesc Pinheiros (R. Paes Leme, 195). No fim de semana, cantoras retratadas no livro, como Alaíde Costa e Virgínia Rosa se apresentam na mesma unidade.