Após internação de Paulo Autran, ´Avarento´ volta aos palcos

Após a internação de dez dias do autor Paulo Autran, a peça O Avarento volta a entrar em cartaz no Teatro Cultura Artística, em São Paulo. O espetáculo, dirigido por Filipe Hirsch, poderá ser visto até o dia 26 de agosto. Paulo Autran foi internado no Hospital Sírio-Libanês no dia 17 de junho após sentir dores no peito quando estava prestes a encenar a peça. Ele foi submetido a tratamento na Unidade Crítica Coronariana do hospital, sob os cuidados da equipe médica de Drauzio Varella. Em fevereiro, o astro ficou três dias internado no mesmo hospital por conta de uma infecção. O Avarento, em que o ator recria o personagem Harpagon do dramaturgo francês Poquelin Molière, é um sucesso de público. Já foi visto por mais de 120 mil espectadores desde sua estréia, em 2006. Integram o elenco, além de Autran, Elias Andreato, Karin Rodrigues, Gustavo Machado, Cláudia Missura, Arieta Correa, Luciano Schwab e Tadeu Di Pyetro. O Avarento. Teatro Cultura Artística. Rua Nestor Pestana, 196, tel (11) 3258-3344. Ingressos de R$ 30 a R$ 80. Até 26/8