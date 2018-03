Após internação, Ariano Suassuna 'evolui bem'

O escritor e dramaturgo Ariano Suassuna, 86 anos, deixou nesta quinta-feira (22) a UTI Cardiológica do Hospital Português, no Recife, e foi transferido para um apartamento, onde ficará em repouso absoluto e sem receber visitas no período de convalescença. A informação foi divulgada através de boletim médico assinado pelo cardiologista Jorge Guimarães.

Autor de "O Auto da Compadecida", o escritor paraibano radicado do Recife foi internado na manhã desta quarta-feira (21) depois de ter passado mal em casa. Exames indicaram que ele sofreu um enfarte do miocárdio de pequenas proporções. Secretário da Assessoria Especial do Governo de Pernambuco, Ariano tem diabetes controlada.

O boletim informou que ele "evoluiu bem" e que todos os parâmetros clínicos e de exames complementares estão "dentro do curso natural, sem intercorrências". Ainda não há previsão de alta hospitalar.