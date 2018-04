Após indisposição, Ana Maria Braga deixa hospital

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

A apresentadora do Mais Você, da TV Globo, Ana Maria Braga, deixou o Hospital Copa D`Or , no Rio, por volta das 13 horas desta terça-feira, 21. Ela foi internada durante a madrugada, após sentir fortes dores no estômago. Segundo a assessoria de imprensa da apresentadora, ela passou por uma série de exames e seus médicos afirmaram que tudo não passou de uma indisposição.

Veja também:

Ana Maria Braga passa mal e é internada no Rio

No meio da tarde, a Rede Globo distribuiu um comunicado à imprensa, por e-mail, informando que a apresentadora sofreu "indisposição e dor epigástrica", e divulgando uma mensagem da apresentadora.

"Agradeço todo carinho e preocupação. Amanhã estarei ao vivo comandando o Mais Você", disse Ana Maria Braga, no comunicado.

Nesta quarta-feira, 22, Ana Maria deve voltar a apresentar o programa ao vivo.