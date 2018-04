Após filmar com Stallone, Gisele Itiê faz 'Bela, a Feia'

Gisele, que viveu a protagonista Júlia Moreno na novela ''Começar de Novo'' (2004), na Globo, jura que não irá repetir o fracasso da primeira protagonista. ?Aquele papel foi um desastre. Foi uma época difícil. Fui muito criticada. Mas dessa vez, apesar de não ter tido tempo de fazer workshops, eu estou trabalhando com harmonia e sem cobra sugando meu sangue?, alfinetou a atriz.

Na trama da autora Gisele Joras, que pela segunda vez cuida de um folhetim na Record, a atriz será Anabela, irmã de Elvira (Bárbara Borges) e namorada do malandro Nelson Barbosa (Claudio Gabriel). Chamada pelos familiares de Bela, a jovem só passa a se sentir realmente feia quando começa a trabalhar na agência de publicidade de Rodrigo (Bruno Ferrari).

A atriz teve de se acostumar a um visual bizarro. Pintar as unhas e pentear o cabelo, por exemplo, se tornaram luxo. E a atriz sofreu muito com a feiura. ?Houve dias em que a minha autoestima estava péssima. O que me aliviou foi que Spinello (diretor-geral) disse que eu ficaria bonita até o fim.?

Sylvester Stallone

Durante as gravações do filme ''Os Mercenários'', nos Estados Unidos, a atriz chegou a mostrar para o astro Sylvester Stallone como seria antagônico o visual da sua personagem no Brasil. ?Ele e toda a equipe deram muita risada quando me viram no monitor de um computador vestida de Bela?, relembra Gisele, que viverá Sandra, uma mulher guerreira que luta contra a ditadura do seu país. O longa vai ser ambientado em um país latino fictício e tem estreia prevista para 2010. As informações são do Jornal da Tarde.