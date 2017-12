Após festa, Madonna e Demi serão vacinadas contra hepatite

Madonna, Bruce Willis, Gwyneth Paltrow, Salma Hayek e outros famosos de Hollywood deverão ser vacinados como medida preventiva frente à hepatite A, após terem comparecido há duas semanas à festa de aniversário do ator Ashton Kutcher, marido da atriz Demi Moore, realizada em uma casa noturna de Nova York. A recomendação partiu nesta sexta-feira, 22, de autoridades sanitárias nova-iorquinas, depois da detecção do vírus da hepatite A em um dos garçons que trabalhou na noite do último dia 7, dia da festa. "Qualquer cliente que visitasse a casa depois das oito da noite de 7 e 8 de fevereiro e depois das dez da noite de 11 de fevereiro (horários nos quais trabalhou a pessoa infectada) deve considerar que está em risco e necessita de vacina preventiva", advertiu o Departamento de Saúde e Higiene Mental da Prefeitura de Nova York em Comunicado. Os donos da casa noturna "Socialista" calculam que até 800 pessoas podem ter comparecido ao local nas três noites citadas. O Departamento de Saúde de Nova York lembra no comunicado que o vírus da hepatite A pode ser transmitido por meio das mãos de uma pessoa infectada e pode contagiar por contato direto ou pelo consumo de alimentos ou bebidas que foram manipulados pelo portador do Vírus. A maioria das pessoas com hepatite A melhora em poucas semanas, sem maiores complicações.