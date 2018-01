Após encantar holandeses, cantora Ceumar prepara CD

Durante o projeto Plataforma Brasil x Holanda, promovido pelo SESC-SP também no ano de 2006, Ceumar participou como convidada para cantar com o grupo holandês Mike Del Ferro trio formado pelo pianista, compositor e arranjador Mike del Ferro, pelo brasileiro Zé Alexandre (baixo acústico) e Olaf Keus (bateria). Desde então tem feito shows com eles por todo o país e na Bélgica. "Gravamos um CD ao vivo ano passado no Tropentheater e estamos finalizando para lançar este ano".

Entre os trabalhos que tem feito por lá a cantora também tem apresentado, em shows solos, músicas dos quatro álbuns que já gravou "Dindinha" (2000), "Sempre Viva" (2003), "Achou" (2005) e "Meu Nome" (2009).

A cantora diz que está vivendo uma fase de total adaptação. Ceumar define Amsterdã como sendo uma cidade multicultural. "Há mais de 170 nacionalidades contabilizadas aqui, gente do mundo todo. Os músicos estão atualizados com todas as tendências mundiais e sinto que há espaço pra a música brasileira além dos clichês".