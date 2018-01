Após duas desistências, começa hoje o 'BBB12'

Há dez anos (em 2002, ano de sua estreia, a atração teve duas edições), o big boss dessa nave, o diretor Boninho, mantém o suspense do jogo e Pedro Bial continua no comando. Mas, mesmo depois de tanto tempo, existe um público que segue fiel aos discursos eliminatórios de Bial e às espiadinhas. E poderá voltar a fazer isso a partir de hoje, após a novela das 9 "Fina Estampa".

Para os 12 aspirantes ao posto de milionário, a corrida pelo prêmio de R$ 1,5 milhão começa mais cedo, às 13h30. Nessa hora, o grupo sairá em carreata do hotel Windsor Barra, onde estão confinados há uma semana. Pedro Bial, claro, irá recepcioná-los. Divisão de grupos, prova do líder, do anjo, paredão... Nada foi definido. Boninho quer suspense. No Twitter, Bial garante que o elenco está afinado.

"Superelenco BBB 12. Turma forte", disse o apresentador. Internautas, na hora, tentaram entrar em contato com o comandante da tal nave, como Bial tanto gosta de chamar o BBB. No "Altas Horas" do último sábado, ele mostrou que se enche de orgulho dessa repercussão. "As pessoas têm uma cerimônia para falar com jornalista atrás do terno. Com o BBB, perderam essa cerimônia comigo. Comecei a falar com gente que eu nunca tinha falado. É uma delícia", disse. "Gosto de ver coisa ruim na TV."

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, pai do diretor Boninho, também era um dos convidados do programa e aproveitou a deixa para alfinetar. "Então você assisti BBB." Nessa hora, Bial, como faz à frente do reality, improvisou. "Eu não assisto BBB, porque não gosto de me ver. Mas, pra domar o formato, tive de me despir da condição de jornalista e ser um zé mané junto com os outros", afirmou ele, que assumiu ter torcido, no último BBB, para Maria Melilo.

Para esta edição, Bial não indicou favoritos. Mas, como o próprio já tuitou, o time é forte. A arte-educadora Mayara Medeiros, de 23 anos, de São Paulo, por exemplo, já tem até fã-clube, organizado pela produtora XPlastic, onde ela trabalha com conteúdos eróticos. Enquanto isso, a estudante de Medicina Laisa Portella, de 23, mesmo confinada, poderá estampar a capa da Playboy. É que, no ano passado, a rio-grandense participou do concurso Preferência Nacional, que elege o melhor bumbum do País. A vencedora, ainda não divulgada, será a capa da edição de fevereiro.

Há ainda o time de conhecidos de ex-BBB. Jonas Sulzbach, de 25, conhece Rodrigão, do BBB 11. Já Fabiana Teixeira, de 35, substituta da carioca Fernanda Girão, é amiga da ex-sister Cacau, do BBB 10. Desconhecidos, pero no mucho. As informações são do Jornal da Tarde.