Após dois anos, Capital Inicial volta a São Paulo Dois anos após sua última apresentação na capital paulista, o grupo Capital Inicial retorna a São Paulo para uma apresentação única no dia 29 de agosto, no Credicard Hall. Durante esse intervalo, a banda percorreu o País com seus shows. Foram mais de mil apresentações após a retomada do grupo. Os ingressos já estão à venda na bilheteria da casa de espetáculos e pela internet (www.ticketmaster.com.br).