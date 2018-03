Após desfile da Dior, crescem dúvidas sobre sucessão de Galliano

A Dior está sem um estilista-chefe há meio ano desde que despediu Galliano depois que ele apareceu em um vídeo que circulou na Internet fazendo declarações anti-semitas em um bar de Paris.

"Paciência", disse o diretor-executivo e chairman da Dior, Sidney Toledano, à Reuters depois do desfile. "Você entenderá quando o anúncio for feito. O timing está certo. Aqueles que sabem não falam e os que falam não sabem."

Os rumores cresceram durante a Paris Fashion Week, com conversas intermináveis sobre quem substituiria Galliano depois que reportagens da mídia indicaram que as negociações com Marc Jacobs não estavam indo bem.

(Por Astrid Wendlandt)