Após decisão de juiz, Lindsay Lohan volta à prisão

Lohan, de 24 anos, foi algemada e levada da corte em Beverly Hills, sob a ordem do juiz Elden Fox, após ele lhe negar fiança, o que a manteria fora da prisão até a audiência.

A atriz de "Meninas Malvadas" passou duas semanas presa em agosto e outros 22 dias num programa de reabilitação, quando um outro juiz determinou que ela havia violado uma condicional referente a uma condenação de 2007 por dirigir após ingerir bebida alcoólica e posse de cocaína.

Depois de ser liberada do programa de reabilitação, a atriz foi submetida ocasionalmente a testes de consumo de drogas. No fim da semana passada, Lohan enviou uma série de mensagens no Twitter admitindo que não havia passado no teste antidrogas e afirmando que estava se esforçando para vencer a sua batalha contra o abuso de substâncias.

Na segunda-feira, um mandado de prisão foi emitido para Lohan e Fox ordenou que ela comparecesse à corte nesta sexta-feira.