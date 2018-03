Após conseguir permissão, 'CQC' volta a Brasília

Após encabeçar uma campanha e um abaixo-assinado que recolheu 300 mil assinaturas para retomar seu acesso ao Congresso, o CQC, da Band, conseguiu permissão da Secretaria do Senado para voltar a gravar nas dependências da Casa Legislativa. Na quarta mesmo, Rafinha Bastos - que foi expulso da Câmara há dois meses - voltaria a Brasília para pegar o credenciamento que lhe permitirá circular no local, podendo, enfim, gravar o desfecho da campanha. A alegação da Câmara para vetar as gravações do CQC por lá é que se trata de programa humorístico, e não jornalístico, fato rebatido pela Band, uma vez que boa parte dos integrantes da atração é jornalista. Essa pode ser a mesma ''brecha'' alegada por Pânico e Casseta & Planeta, que têm jornalistas em seus times e já foram expulsos durante gravações internas no Congresso e na Câmara. "Realmente, livres, enfim. Um pouco bizarro comemorar o fim da censura em pleno 2008, mas foi isso", fala Marcelo Tas, âncora do CQC. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.