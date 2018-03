Após 'Confissões', Maria Mariana lança livro para mães

Depois de nove anos longe da TV - seu último trabalho foi como colaboradora do seriado Malhação, da Globo -, Mariana resolveu retomar as atividades, mas perto dos filhos. "O livro é fruto da minha experiência como mãe, mas, para a TV, estou voltando porque trabalhar como colaboradora me oferece a liberdade de continuar com a Clara (de 9 anos), a Laura (7), o Gabriel (5) e a Isabel (2)."

Com quatro crianças em casa, não faltou inspiração para o livro. "Só o fato de ser mãe já rende uns dez livros. Agora, imagine quando você é mãe de quatro pimpolhos, todos quase com a mesma idade", brinca a escritora, que, desde a primeira gravidez, prepara Confissões de Mãe, inicialmente batizado de Lugar de Mãe.

A mudança de título partiu da editora, para aproximar o trabalho da escritora do relançamento de seu primeiro sucesso. "Eu comentei com os editores que escutava muito nas ruas as pessoas me cobrando um livro que falasse das confissões de uma mãe. Acharam a ideia ótima."

TV - Na televisão, Mariana fica, por enquanto, somente como colaboradora de Promessas de Amor. "Eu conheço o Tiago Santiago há muitos anos. Meu pai (Domingos de Oliveira, diretor de cinema) foi uma das pessoas que revelaram o trabalho dele no mercado. Sempre falamos em trabalhar juntos, por isso, surgiu o convite", conta. Atuar está fora dos planos da mamãe. "Uma novela toma muito tempo do ator", opina. "Eu gosto do teatro e da TV, mas não sinto a mínima falta de atuar. Prefiro usar o que aprendi nesses trabalhos para me dedicar aos livros e aos roteiros." As informações são do Jornal da Tarde.