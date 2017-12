Após cirurgia, Wagner Moura tem alta de hospital no Rio

O ator Wagner Moura recebeu alta do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, 27, onde estava internado desde segunda-feira. Wagner Moura passou por uma cirurgia para corrigir o rompimento dos ligamentos no calcanhar direito. O ator rompeu os ligamentos há algumas semanas, quando jogava futebol com os amigos. O ator, segundo informações da assessoria do hospital, havia adiado a cirurgia para poder conciliar sua agenda com o repouso necessário na recuperação.