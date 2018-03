Após briga, Kelly Clarkson elogia magnata do ramo musical Após meses de discussão com o chefe de sua gravadora, a cantora pop e vencedora do "American Idol" Kelly Clarkson chamou o magnata Clive Davis um dos "maiores homens da indústria fonográfica de todos os tempos" e se desculpou pela confusão. A disputa com Davis, chairman e presidente-executivo da BMG, o qual é creditado em cultivar estrelas como Whitney Houston, tem ofuscado o lançamento do álbum mais recente de Clarkson, "My December". "Ao contrário de recentes caracterizações na imprensa, estou ciente que Clive é um dos maiores homens da indústria fonográfica de todos os tempos. Ele tem sido um importante conselheiro e uma força importante em meu sucesso até agora", disse a vencedora do Grammy em seu website. "Ele também me respeitou ao lançar meu álbum quando não era obrigado a fazer isso." "My December" deveria originalmente ter saído em abril, mas foi atrasado até 26 de junho devido a diferenças criativas entre Clarkson e Davis. O tumulto continuou antes do lançamento após Clarkson ter repentinamente demitido seu antigo empresário em junho e ter cancelado um show por causa da fraca venda de ingressos. "My December" vendeu até o momento 291 mil cópias e chegou ao segundo lugar dos discos pop no começo de julho, atrás de "Hannah Montana 2/Meet Miley Cyrus", de Miley Cyrus. (Por Sue Zeidler)