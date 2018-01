Após agitar Salvador, o rapper Akon se apresenta em SP

No camarim, Claudia Leitte ensinou a versão brasileira da música "Don?t Matter", onde os versos "Nobody wanna see us together / But it don?t matter no" são trocados por "Não vale mais chorar por ele / Porque ele jamais te amou". Momentos depois, no palco, a cantora rebolou até o chão, prontamente acompanhada pelo músico. Ao final da apresentação, Akon se jogou na plateia.

O show de hoje faz parte da turnê internacional de lançamento de seu terceiro álbum de estúdio, Freedom. Depois de encerrar essa turnê, o músico anunciou que irá se dedicar a projetos pessoais para a ajuda de crianças, como a Konfidence Foundation Chairty. Em declaração distribuída à imprensa pelos organizadores do show, Akon diz que está mais consciente. "Tenho muitas crianças que me admiram, por isso tenho que ser responsável." Motivo pelo qual o ex-presidiário deixou de lado as letras agressivas pelas românticas.

Além de Freedom, Akon lançou outros dois álbuns: Trouble (2004) e Konvicted (2006). No total, seus discos já venderam mais de 7 milhões de cópias em todo o mundo. Depois de São Paulo, o artista fará show no Rio de Janeiro, no dia 28. As informações são do Jornal da Tarde.