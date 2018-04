Após acidente de carro, humorista 'Shaolin' está em coma induzido

SÃO PAULO - O humorista paraibano Francisco Josenilton Veloso, de 39 anos, o "Shaolin", vítima de acidente de carro na madrugada desta quarta-feira, 19, está em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Antonio Targino, na Paraíba. Ele respira com auxílio de aparelhos e ainda não é possível afirmar se terá alguma sequela. Seu estado de saúde é considerado gravíssimo, mas estável. Um boletim será divulgado pelo hospital à tarde.

Shaolin sofreu o acidente à 0h40 (horário de Brasília) ao bater sua Pajero, lateralmente, contra um caminhão, na alça sudoeste da BR-230, na região do Mutirão, em Campina Grande, a 130 quilômetros da capital João Pessoa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não se sabe ainda a causa do acidente. Não chovia naquele momento e o motorista do caminhão - que estava sem carga - fugiu do local abandonado o veículo.

Funcionários do Hospital Regional de Campina Grande, para onde o humorista foi levado pelos bombeiros, afirmaram que Shaolin chegou à unidade médica com traumatismo craniano e um grave ferimento no braço esquerdo. Ao chegar com o artista na unidade, a equipe de resgate disse aos médicos que o humorista estava sozinho no carro no momento do acidente.

Ele foi transferido por uma ambulância para o Hospital Antonio Targino, especializado em atendimento a vítimas de acidentes. O humorista passou por duas cirurgias - uma na cabeça e outra no braço. Os procedimentos foram feitos por uma equipe formada por neurologistas, ortopedistas e vasculares e durou cerca de três horas.

O artista, que trabalha para a TV Record, já participou de programas da televisão brasileira, como Domingão do Faustão, A Praça É Nossa, Show do Tom entre outros. Atualmente, faz parte do Tudo é Possível programa de entretenimento apresentado por Ana Hickmann. O humorista passava férias na Paraíba e estava em cartaz no Estado com o espetáculo Lula de Férias.