Após 7 anos, Whitney Houston lança CD de inéditas

Durante esse tempo, viciou-se em maconha, cocaína, em sexo, apanhou diversas vezes, física e emocionalmente de seu ex-marido, o cantor Bobby Brown, e parou de cantar. Há um mês, a cantora deu uma entrevista reveladora à apresentadora americana Oprah Winfrey, onde abriu todos as suas mazelas dos anos anteriores - é possível recuperar trechos da entrevista no You Tube.

Segundo Houston, foi necessário que sua mãe, a cantora de soul Cissy Houston, chegasse com um mandado judicial em sua casa exigindo que ela fosse se tratar. "Não vou perder você para o mundo, para Satã, quero minha filha de volta", disse. Cissy ainda disse para a filha que a levaria à TV e deixaria claro que Whitney estaria abandonando a carreira. O duro golpe fez Whitney entrar em uma clínica de reabilitação. Cronistas compararam esta ajuda com o que poderia ter acontecido com Michael Jackson caso ele tivesse esse suporte.

A volta de Whitney causou comoção. Seu novo disco, I Look To You, entrou diretamente no número 1 da paradas da Billboard. O disco chega sem a participação de Bobby Brown - Whitney se separou do cantor em abril de 2007, após 15 anos de união. O álbum começou a ser pensado em 2006 e foi produzido durante mais de dois anos. Algumas críticas apontam diretamente para sua voz, que após mais de uma década de drogas e excessos mudou, está rasgada. Há participações como as de Alicia Keys (uma de suas discípulas que contribui com a música Million Dollar Bill), e de R. Kelly, em Salute. As informações são do Jornal da Tarde.